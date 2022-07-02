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ТАСС узнал об аресте главного научного сотрудника института РАН

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Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолий Маслов арестован по подозрению в государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

«Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной», — сказал собеседник агентства. Источник сообщил ТАСС, что данные связаны с гиперзвуком. Маслова перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве, его дело расследует Центральный аппарат ФСБ России.

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На сайте института сказано, что Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа. «Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата», — пишет агентство. 

Накануне Советский районный суд Новосибирска по подозрению в госизмене арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, писал «Интерфакс». По данным родственников Колкера, он был задержан в больнице, где лечился от четвертой стадии рака. Как передает ТАСС, ученого, по словам родственников, вывезли на самолете в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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