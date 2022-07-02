ТАСС узнал об аресте главного научного сотрудника института РАН

Накануне Советский районный суд Новосибирска по подозрению в госизмене арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, писал «Интерфакс». По данным родственников Колкера, он был задержан в больнице, где лечился от четвертой стадии рака. Как передает ТАСС, ученого, по словам родственников, вывезли на самолете в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».