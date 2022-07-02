ТАСС узнал об аресте главного научного сотрудника института РАН
Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолий Маслов арестован по подозрению в государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
«Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной», — сказал собеседник агентства. Источник сообщил ТАСС, что данные связаны с гиперзвуком. Маслова перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве, его дело расследует Центральный аппарат ФСБ России.
На сайте института сказано, что Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа. «Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата», — пишет агентство.
Накануне Советский районный суд Новосибирска по подозрению в госизмене арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, писал «Интерфакс». По данным родственников Колкера, он был задержан в больнице, где лечился от четвертой стадии рака. Как передает ТАСС, ученого, по словам родственников, вывезли на самолете в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».