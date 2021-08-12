Суд арестовал подозреваемого в госизмене главу разработчика гиперзвукового оружия

Согласно информации на сайте НИПГС, Куранову 73 года. Он доктор технических наук, профессор. Он также заведовал филиалом кафедры «Распределенные интеллектуальные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, однако сегодня пресс-служба вуза заявила, что Куранов не работает в нем с 2016 г. Куранов автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.