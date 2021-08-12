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Суд арестовал подозреваемого в госизмене главу разработчика гиперзвукового оружия

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене 73-летнего гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«В отношении Куранова Александра Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 28 суток, то есть до 09 октября 2021 года», — сообщили в суде.

Ранее сегодня «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что ФСБ задержала главу НИПГС. Позже в картотеке Лефортовского суда появилась карточка о регистрации ходатайства об аресте Куранова А.Л. по ст. 275 УК РФ (госизмена). По этой статье ученому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Детали дела неизвестны.

Согласно информации на сайте НИПГС, Куранову 73 года. Он доктор технических наук, профессор. Он также заведовал филиалом кафедры «Распределенные интеллектуальные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, однако сегодня пресс-служба вуза заявила, что Куранов не работает в нем с 2016 г. Куранов автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.

Куранов руководит научно-исследовательскими работами по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс») и основных направлений создания гиперзвуковых технологий. НИПГС, который возглавляет ученый, входит в холдинг «Ленинец». По данным СПАРК, президентом холдинга является Анатолий Турчак.

Ранее по теме: ФСБ задержала главу разработчика гиперзвуковых систем по делу о госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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