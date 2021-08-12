ФСБ задержала главу разработчика гиперзвуковых систем по делу о госизмене

ФСБ задержала в Москве гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Он задержан в рамках расследования дела по статье о государственной измене. «РИА Новости» в Лефортовском суде Москвы сообщили о поступлении ходатайства о заключении Куранова под стражу.