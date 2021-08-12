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ФСБ задержала главу разработчика гиперзвуковых систем по делу о госизмене

Ведомости

ФСБ задержала в Москве гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Он задержан в рамках расследования дела по статье о государственной измене. «РИА Новости» в Лефортовском суде Москвы сообщили о поступлении ходатайства о заключении Куранова под стражу.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Куранова А.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Источник ТАСС добавил, что ученого хотят арестовать на два месяца. Детали дела не сообщаются.

Согласно информации на сайте НИПГС, Куранову — 73 года. Он доктор технических наук, профессор. Он также заведует филиалом кафедры «Распределенные интеллектуальные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Куранов автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.

Куранов руководит научно-исследовательскими работами по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс») и основных направлений создания гиперзвуковых технологий. НИПГС, который возглавляет ученый, входит в холдинг «Ленинец». По данным СПАРК, президентом холдинга является Анатолий Турчак.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал 70-летнего ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) сроком до 12 июня. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Вину он не признает. Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ). 

Ранее по теме: Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене 70-летнего ученого

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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