ФСБ задержала главу разработчика гиперзвуковых систем по делу о госизмене
ФСБ задержала в Москве гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Он задержан в рамках расследования дела по статье о государственной измене. «РИА Новости» в Лефортовском суде Москвы сообщили о поступлении ходатайства о заключении Куранова под стражу.
«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Куранова А.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Источник ТАСС добавил, что ученого хотят арестовать на два месяца. Детали дела не сообщаются.
Согласно информации на сайте НИПГС, Куранову — 73 года. Он доктор технических наук, профессор. Он также заведует филиалом кафедры «Распределенные интеллектуальные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Куранов автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.
Куранов руководит научно-исследовательскими работами по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс») и основных направлений создания гиперзвуковых технологий. НИПГС, который возглавляет ученый, входит в холдинг «Ленинец». По данным СПАРК, президентом холдинга является Анатолий Турчак.
Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал 70-летнего ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) сроком до 12 июня. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Вину он не признает. Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ).