Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене 70-летнего ученого
Московский городской суд признал законным решение об аресте 70-летнего ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина по делу о госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную инстанцию Мосгорсуда.
«Постановление Лефортовского районного суда в отношении Голубкина оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — сообщили в суде.
Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал Голубкина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) сроком до 12 июня. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Вину он не признает.
Сообщалось, что Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Информация о человеке с такой же фамилией и инициалами опубликована на сайте МФТИ.