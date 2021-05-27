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Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене 70-летнего ученого

Ведомости

Московский городской суд признал законным решение об аресте 70-летнего ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина по делу о госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

«Постановление Лефортовского районного суда в отношении Голубкина оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — сообщили в суде.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал Голубкина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) сроком до 12 июня. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Вину он не признает.

Сообщалось, что Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Информация о человеке с такой же фамилией и инициалами опубликована на сайте МФТИ. 

Ранее по теме: Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных