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Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Ведомости

Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина России Валерия Голубкина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Об этом также свидетельствует информация, опубликованная в картотеке дел. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Голубкина арестовали на два месяца, до 12 июня. Агентство называет Голубкина профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Информация о человеке с такой же фамилией и инициалами опубликована на сайте МФТИ. 

Как свидетельствуют данные сайта, среди его научных интересов — обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации. Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом «совершенно секретно».

В декабре 2020 г;  Лефортовский районный суд арестовал Анатолия Губанова, преподавателя кафедры «Физика полета» в МФТИ по обвинению в госизмене. Из данных на сайте электронной научной библиотеки eLibrary.ru следует, что подозреваемый участвовал в международном проекте по разработке первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных