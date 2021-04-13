Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина России Валерия Голубкина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Об этом также свидетельствует информация, опубликованная в картотеке дел. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.
Голубкина арестовали на два месяца, до 12 июня. Агентство называет Голубкина профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Информация о человеке с такой же фамилией и инициалами опубликована на сайте МФТИ.
Как свидетельствуют данные сайта, среди его научных интересов — обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации. Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом «совершенно секретно».
В декабре 2020 г; Лефортовский районный суд арестовал Анатолия Губанова, преподавателя кафедры «Физика полета» в МФТИ по обвинению в госизмене. Из данных на сайте электронной научной библиотеки eLibrary.ru следует, что подозреваемый участвовал в международном проекте по разработке первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int.