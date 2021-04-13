Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина России Валерия Голубкина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Об этом также свидетельствует информация, опубликованная в картотеке дел. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.