Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене
В Севастополе суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина Евгения Петрушина, сообщила пресс-служба ФСБ. Его признали виновным в государственной измене.
«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет, суд назначил Петрушину штраф в размере 100 000 руб. и приговорил к ограничению свободы на один год после освобождения. ФСБ сообщило, что мужчина по заданию Главного управления разведки минобороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.
Ранее по аналогичной статье суд вынес приговор жителю Хабаровска, его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Согласно материалам дела, осужденный хотел продать секретную информацию о транспортной инфраструктуре украинским спецслужбам. По данным ФСБ, он, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил спецслужбам Украины купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».
13 декабря ФСБ задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, который пытался примкнуть к вооруженным силам Украины (ВСУ). В ведомстве сообщили, что задержанный по собственной инициативе хотел вступить в ряды украинских войск, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Его арестовали при попытке уехать на Украину через одну из стран СНГ, уточнили в ФСБ.