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Общество

Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Ведомости

В Севастополе суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина Евгения Петрушина, сообщила пресс-служба ФСБ. Его признали виновным в государственной измене.

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет, суд назначил Петрушину штраф в размере 100 000 руб. и приговорил к ограничению свободы на один год после освобождения. ФСБ сообщило, что мужчина по заданию Главного управления разведки минобороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.

Ранее по аналогичной статье суд вынес приговор жителю Хабаровска, его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Согласно материалам дела, осужденный хотел продать секретную информацию о транспортной инфраструктуре украинским спецслужбам. По данным ФСБ, он, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил спецслужбам Украины купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».

13 декабря ФСБ задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, который пытался примкнуть к вооруженным силам Украины (ВСУ). В ведомстве сообщили, что задержанный по собственной инициативе хотел вступить в ряды украинских войск, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Его арестовали при попытке уехать на Украину через одну из стран СНГ, уточнили в ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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