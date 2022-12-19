Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Ранее по аналогичной статье суд вынес приговор жителю Хабаровска, его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Согласно материалам дела, осужденный хотел продать секретную информацию о транспортной инфраструктуре украинским спецслужбам. По данным ФСБ, он, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил спецслужбам Украины купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».