Жителя Хабаровска осудили за попытку продать секретные данные спецслужбам Украины
Жителя Хабаровска приговорили к 12,5 года колонии строгого режима по статье «Государственная измена», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Обвиняемый хотел продать секретную информацию о транспортной инфраструктуре украинским спецслужбам.
«Суд признал Мамукова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена), назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.
До этого ФСБ сообщила, что житель Хабаровска, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил спецслужбам Украины купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».
Накануне, 13 декабря, ФСБ России задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, который пытался примкнуть к вооруженным силам Украины (ВСУ). В ведомстве сообщили, что задержанный по собственной инициативе хотел вступить в ряды украинских войск, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Его арестовали при попытке уехать на Украину через одну из стран СНГ, уточнили в ФСБ.
ФСБ возбудила дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену). В июле 2022 г. данную статью дополнили пунктом о наказании за переход на сторону противника. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.