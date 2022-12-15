Жителя Хабаровска осудили за попытку продать секретные данные спецслужбам Украины

Накануне, 13 декабря, ФСБ России задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, который пытался примкнуть к вооруженным силам Украины (ВСУ). В ведомстве сообщили, что задержанный по собственной инициативе хотел вступить в ряды украинских войск, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Его арестовали при попытке уехать на Украину через одну из стран СНГ, уточнили в ФСБ.