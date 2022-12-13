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ФСБ задержала жителя Хакасии, пытавшегося вступить в ВСУ

Ведомости

ФСБ России задержала в аэропорту Красноярская жителя Абакана, который пыталась примкнуть к вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. 

«Задержан житель Абакана республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену», — говорится в сообщении.

В ФСБ сообщили, что задержанный по собственной инициативе хотел вступить в ряды украинских войск, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Его арестовали при попытке уехать на Украину через одну из стран СНГ, уточнили в ведомстве.

ФСБ возбудила дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену). В июле 2022 г. данную статью дополнили пунктом о наказании за переход на сторону противника. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. 

Отмечается, что ранее житель Хакасии был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ за вандализм в отношении зданий органов власти региона.

8 декабря ФСБ РФ сообщила о задержании двух жителей Севастополя, которых подозревают в шпионаже в пользу СБУ. На них завели уголовные дела по ст. 275 (УК РФ (госизмена). Задержанным также грозит до 20 лет лишения свободы. По данным ФСБ, один из жителей Севастополя работал на украинскую сторону с 2016 г., после начала спецоперации он за деньги передавал данные о расположении объектов Минобороны РФ. А летом 2022 г. привлек к работе своего знакомого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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