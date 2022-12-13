ФСБ задержала жителя Хакасии, пытавшегося вступить в ВСУ

8 декабря ФСБ РФ сообщила о задержании двух жителей Севастополя, которых подозревают в шпионаже в пользу СБУ. На них завели уголовные дела по ст. 275 (УК РФ (госизмена). Задержанным также грозит до 20 лет лишения свободы. По данным ФСБ, один из жителей Севастополя работал на украинскую сторону с 2016 г., после начала спецоперации он за деньги передавал данные о расположении объектов Минобороны РФ. А летом 2022 г. привлек к работе своего знакомого.