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ФСБ задержала двоих жителей Севастополя по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», – приводит сообщение ТАСС.

Один из задержанных был завербован украинской стороной еще в 2016 г., а после начала спецоперации на Украине передавал ей за деньги данные о расположении объектов Минобороны, что могло нанести ущерб безопасности России. Летом этого года он привлек к работе на СБУ также своего знакомого, который собирал и передавал Украине данные об объектах ФСБ.

Ранее в конце ноября ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Запорожской области, которую готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб. 13 октября МВД ЛНР сообщило, что спецслужбы Украины вербуют жителей республики для участия в диверсиях. Вербовки в основном осуществляются с применением чат-ботов, пояснили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных