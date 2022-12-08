ФСБ задержала двоих жителей Севастополя по подозрению в шпионаже в пользу СБУ
Сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», – приводит сообщение ТАСС.
Один из задержанных был завербован украинской стороной еще в 2016 г., а после начала спецоперации на Украине передавал ей за деньги данные о расположении объектов Минобороны, что могло нанести ущерб безопасности России. Летом этого года он привлек к работе на СБУ также своего знакомого, который собирал и передавал Украине данные об объектах ФСБ.
Ранее в конце ноября ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Запорожской области, которую готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб. 13 октября МВД ЛНР сообщило, что спецслужбы Украины вербуют жителей республики для участия в диверсиях. Вербовки в основном осуществляются с применением чат-ботов, пояснили в ведомстве.
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