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ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

Ведомости

ФСБ России предотвратила серию терактов в Запорожской области, которую готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб, они дали признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Они дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В автомобиле задержанных обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. В квартирах обнаружили два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом. Предполагаемых террористов доставили в Москву, добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе «Южный поток» (вероятно, имеется в виду участок газотранспортной системы «Южный коридор», — «Ведомости») .

Сотрудники ведомства задержали граждан России, которые причастны к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Были изъяты, в частности, четыре магнитные мины, взрыватели замедленного действия, а также средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных