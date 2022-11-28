ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области
ФСБ России предотвратила серию терактов в Запорожской области, которую готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб, они дали признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Они дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).
В автомобиле задержанных обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. В квартирах обнаружили два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом. Предполагаемых террористов доставили в Москву, добавили в пресс-службе.
На прошлой неделе ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе «Южный поток» (вероятно, имеется в виду участок газотранспортной системы «Южный коридор», — «Ведомости») .
Сотрудники ведомства задержали граждан России, которые причастны к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Были изъяты, в частности, четыре магнитные мины, взрыватели замедленного действия, а также средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины.
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