ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

Сотрудники ведомства задержали граждан России, которые причастны к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Были изъяты, в частности, четыре магнитные мины, взрыватели замедленного действия, а также средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины.