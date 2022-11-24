ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе «Южный поток», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — отмечено в сообщении (цитата по ТАСС).
Помимо этого сотрудники ведомства задержали граждан России, которые причастны к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Были изъяты, в частности, четыре магнитные мины, взрыватели замедленного действия, а также средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины.
Ведомство возбудило уголовные дела по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находятся в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на трубопроводах, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин открыто обвинил в произошедшем станы Запада.
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