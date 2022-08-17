ФСБ сообщила о нейтрализации террористической ячейки в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении деятельности ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Джанкое и Ялте на севере Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«В ФСБ Российской Федерации продолжается системная работа по пресечению деятельности структур международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 г.). В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в гг. Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России», – говорится в сообщении.
Как пояснили в ФСБ, члены группировки, действия которых курировали эмиссары террористической организации с территории Украины, распространяли в России пропагандистские террористические материалы и занимались вербовкой в свои ряды местных жителей из числа мусульман.
Ранее в июне ФСБ нейтрализовала другую ячейку данной группировки в Ростове-на-Дону, в которой состояли 13 выходцев из Центральной Азии. 9 февраля ФСБ сообщила о ликвидации ячейки организации в Крыму. Тогда были задержаны четверо.
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