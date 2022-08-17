Газета
Общество

ФСБ сообщила о нейтрализации террористической ячейки в Крыму

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении деятельности ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Джанкое и Ялте на севере Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В ФСБ Российской Федерации продолжается системная работа по пресечению деятельности структур международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 г.). В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в гг. Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России», – говорится в сообщении.

Как пояснили в ФСБ, члены группировки, действия которых курировали эмиссары террористической организации с территории Украины, распространяли в России пропагандистские террористические материалы и занимались вербовкой в свои ряды местных жителей из числа мусульман.

Ранее в июне ФСБ нейтрализовала другую ячейку данной группировки в Ростове-на-Дону, в которой состояли 13 выходцев из Центральной Азии. 9 февраля ФСБ сообщила о ликвидации ячейки организации в Крыму. Тогда были задержаны четверо.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных