ФСБ задержала 13 террористов-вербовщиков в Ростове-на-Дону
Федеральная служба безопасности нейтрализовала ячейку запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Ростове-на-Дону, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В ячейке состояли 13 выходцев из Центральной Азии.
«В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — рассказали в ФСБ.
В домах задержанных нашли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, которые использовались для террористической деятельности.Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении организатора ячейки.
9 февраля ФСБ сообщила о ликвидации ячейки организации в Крыму. Тогда были задержаны четверо. По данным ведомства, террористы вели антиконституционную деятельность, а также распространяли среди жителей региона террористическую идеологию.