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Общество

ФСБ задержала 13 террористов-вербовщиков в Ростове-на-Дону

Ведомости

Федеральная служба безопасности нейтрализовала ячейку запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Ростове-на-Дону, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В ячейке состояли 13 выходцев из Центральной Азии. 

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — рассказали в ФСБ.

В домах задержанных нашли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, которые использовались для террористической деятельности.Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении организатора ячейки.

9 февраля ФСБ сообщила о ликвидации ячейки организации в Крыму. Тогда были задержаны четверо. По данным ведомства, террористы вели антиконституционную деятельность, а также распространяли среди жителей региона террористическую идеологию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных