ФСБ сообщила о ликвидации террористической ячейки в Крыму

В начале октября ФСБ сообщила о задержании двух главарей и шестерых активных участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По данным ФСБ, задержанные занимались антиконституционной деятельностью по созданию всемирного халифата и разрушению светского общества и государства насильственным путем. Члены группировки распространяли эту идеологию среди жителей России.