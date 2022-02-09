ФСБ сообщила о ликвидации террористической ячейки в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Крыму ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и задержала четверых ее участников, сообщил центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации. Задержаны четверо участников террористической структуры», — заявили в ФСБ (цитата по ТАСС).
Правоохранители установили, что члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на создании всемирного халифата, разрушении институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем. В ходе собраний члены ячейки распространяли террористическую идеологию среди жителей республики, сообщили в ФСБ.
В начале октября ФСБ сообщила о задержании двух главарей и шестерых активных участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По данным ФСБ, задержанные занимались антиконституционной деятельностью по созданию всемирного халифата и разрушению светского общества и государства насильственным путем. Члены группировки распространяли эту идеологию среди жителей России.