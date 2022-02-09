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ФСБ сообщила о ликвидации террористической ячейки в Крыму

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Крыму ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и задержала четверых ее участников, сообщил центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации. Задержаны четверо участников террористической структуры», — заявили в ФСБ (цитата по ТАСС).

Правоохранители установили, что члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на создании всемирного халифата, разрушении институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем. В ходе собраний члены ячейки распространяли террористическую идеологию среди жителей республики, сообщили в ФСБ.

В начале октября ФСБ сообщила о задержании двух главарей и шестерых активных участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По данным ФСБ, задержанные занимались антиконституционной деятельностью по созданию всемирного халифата и разрушению светского общества и государства насильственным путем. Члены группировки распространяли эту идеологию среди жителей России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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