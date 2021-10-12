В НАК рассказали о предотвращении 29 терактов на Северном Кавказе
Силовики предотвратили 29 терактов на Северном Кавказе за три года и устранили 84 бандитов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, за три года в СКФО ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников», — рассказали в НАК (цитата по «РИА Новости»).
В Москве прошло заседание комитета, на котором рассмотрели вопросы профилактики угроз терроризма на Северном Кавказе и выработали меры по совершенствованию антитеррористической деятельности в регионе.
В начале октября ФСБ сообщила о задержании двух главарей и шести активных участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По данным ФСБ, задержанные занимались антиконституционной деятельностью по созданию всемирного халифата и разрушению светского общества и государства насильственным путем. Члены группировки распространяли эту идеологию среди жителей России.