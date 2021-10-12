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В НАК рассказали о предотвращении 29 терактов на Северном Кавказе

Ведомости

Силовики предотвратили 29 терактов на Северном Кавказе за три года и устранили 84 бандитов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, за три года в СКФО ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников», — рассказали в НАК (цитата по «РИА Новости»).

В Москве прошло заседание комитета, на котором рассмотрели вопросы профилактики угроз терроризма на Северном Кавказе и выработали меры по совершенствованию антитеррористической деятельности в регионе.

В начале октября ФСБ сообщила о задержании двух главарей и шести активных участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По данным ФСБ, задержанные занимались антиконституционной деятельностью по созданию всемирного халифата и разрушению светского общества и государства насильственным путем. Члены группировки распространяли эту идеологию среди жителей России.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании в Москве двух лидеров террористической группировки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных