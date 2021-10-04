ФСБ сообщила о задержании в Москве двух лидеров террористической группировки

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» регулярно упоминается правоохранительными органами в контексте мероприятий по борьбе с терроризмом. Так, в середине сентября ФСБ сообщила об аресте семерых членов террористической группировки, включая, как отмечалось, «двух главарей». В августе сообщалось о задержании спецслужбой пятерых членов группы, а в июле — о ликвидации четырех ячеек группировки в Пензе, Уфе и Челябинске. В апреле сообщалось о раскрытии ячейки в Кемеровской и Новосибирской областях, а в феврале — в десяти регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Крым, Приморский, Краснодарский края, Башкирию, Дагестан, а также Орловскую, Калужскую и Ивановскую области.