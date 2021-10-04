ФСБ сообщила о задержании в Москве двух лидеров террористической группировки
В Москве задержаны восемь участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в том числе два ее руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает ТАСС.
«Задержаны два главаря и шесть ее активных участников», — цитирует агентство сообщение ведомства.
По данным ФСБ, задержанные занимались антиконституционной деятельностью по созданию всемирного халифата и разрушению светского общества и государства насильственным путем. Члены группировки распространяли эту идеологию среди жителей России.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» регулярно упоминается правоохранительными органами в контексте мероприятий по борьбе с терроризмом. Так, в середине сентября ФСБ сообщила об аресте семерых членов террористической группировки, включая, как отмечалось, «двух главарей». В августе сообщалось о задержании спецслужбой пятерых членов группы, а в июле — о ликвидации четырех ячеек группировки в Пензе, Уфе и Челябинске. В апреле сообщалось о раскрытии ячейки в Кемеровской и Новосибирской областях, а в феврале — в десяти регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Крым, Приморский, Краснодарский края, Башкирию, Дагестан, а также Орловскую, Калужскую и Ивановскую области.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения». — Ар.) основана в 1953 г. в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. Своей целью организация называет строительство «халифата». Кроме России организация запрещена в Германии (за отрицание существования Израиля), в странах Восточной Европы, в Турции, Казахстане, Узбекистане, Пакистане, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена. США не считают ее террористической организацией, однако относят к числу групп, потенциально поддерживающих исламизм и экстремизм.