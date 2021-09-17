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В Москве арестовали семерых членов террористической группировки

Ведомости

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух главарей и пятерых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Московском регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, члены группировки арестованы.

«В ходе проведения следственных действий в столичном регионе сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов установили и задержали в рамках уголовного дела об организации деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и участии в ее деятельности пять активных участников и двух главарей террористической ячейки. Решением столичного суда все они заключены под стражу», — рассказал источник агентства.

В ячейку террористической организации входили семь человек, среди которых граждане России, Таджикистана и Киргизии, отметил он.

«По адресам родственников задержанных и в местах фактического проживания подследственных проведены обыски, изъяты средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал», — добавил источник.

Членам группировки грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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