В Москве арестовали семерых членов террористической группировки

«В ходе проведения следственных действий в столичном регионе сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов установили и задержали в рамках уголовного дела об организации деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и участии в ее деятельности пять активных участников и двух главарей террористической ячейки. Решением столичного суда все они заключены под стражу», — рассказал источник агентства.