В Москве арестовали семерых членов террористической группировки
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух главарей и пятерых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Московском регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, члены группировки арестованы.
«В ходе проведения следственных действий в столичном регионе сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов установили и задержали в рамках уголовного дела об организации деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и участии в ее деятельности пять активных участников и двух главарей террористической ячейки. Решением столичного суда все они заключены под стражу», — рассказал источник агентства.
В ячейку террористической организации входили семь человек, среди которых граждане России, Таджикистана и Киргизии, отметил он.
«По адресам родственников задержанных и в местах фактического проживания подследственных проведены обыски, изъяты средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал», — добавил источник.
Членам группировки грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).