ФСБ сообщила о задержании в Красноярске двух вербовщиков террористов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске двух вербовщиков террористической и запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, речь идет о двух «граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона», которые прибыли в регион для проведения работы по распространению террористической идеологии. «Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности», — сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»). В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Вербовщиков заключили под стражу.
В конце августа в Москве и еще трех регионах России задержали 31 члена ячеек этой группировки. Организация причастна к терактам в Санкт-Петербурге в 2017 г.
6 сентября ФСБ сообщила, что силовики задержали четырех сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство, которые готовили теракты на территории Ингушетии. Во время обыска у них изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также экстремистские материалы.