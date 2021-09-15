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ФСБ сообщила о задержании в Красноярске двух вербовщиков террористов

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске двух вербовщиков террористической и запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, речь идет о двух «граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона», которые прибыли в регион для проведения работы по распространению террористической идеологии. «Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности», — сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»). В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Вербовщиков заключили под стражу.

В конце августа в Москве и еще трех регионах России задержали 31 члена ячеек этой группировки. Организация причастна к терактам в Санкт-Петербурге в 2017 г.

6 сентября ФСБ сообщила, что силовики задержали четырех сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство, которые готовили теракты на территории Ингушетии. Во время обыска у них изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также экстремистские материалы.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о предотвращении терактов ИГ в Ингушетии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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