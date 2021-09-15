ФСБ сообщила о задержании в Красноярске двух вербовщиков террористов

По данным ведомства, речь идет о двух «граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона», которые прибыли в регион для проведения работы по распространению террористической идеологии. «Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности», — сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»). В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Вербовщиков заключили под стражу.