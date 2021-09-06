ФСБ сообщила о предотвращении терактов ИГ в Ингушетии
В Ингушетии задержаны четыре сторонника запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовивших теракты на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД, Росгвардией пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГИЛ, причастных к подготовке и совершению террористических преступлений в Республике Ингушетия. Задержаны четыре гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. Там пояснили, что двое задержанных дали «присягу» лидеру группировки, а еще двое согласились сотрудничать в преступлении.
Задержанные готовили теракты с использованием взрывчатки и холодного оружия. В ходе обыска у них изъято огнестрельное и холодное оружие, а также экстремистские материалы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33, ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ.
В конце августа в Москве и еще трех регионах России задержали 31 члена ячеек группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена и признана террористической в России). Эта группировка причастна к терактам в Санкт-Петербурге в 2017 г.