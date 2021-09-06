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ФСБ сообщила о предотвращении терактов ИГ в Ингушетии

Ведомости

В Ингушетии задержаны четыре сторонника запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовивших теракты на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД, Росгвардией пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГИЛ, причастных к подготовке и совершению террористических преступлений в Республике Ингушетия. Задержаны четыре гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. Там пояснили, что двое задержанных дали «присягу» лидеру группировки, а еще двое согласились сотрудничать в преступлении.

Задержанные готовили теракты с использованием взрывчатки и холодного оружия. В ходе обыска у них изъято огнестрельное и холодное оружие, а также экстремистские материалы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33, ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ.

В конце августа в Москве и еще трех регионах России задержали 31 члена ячеек группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена и признана террористической в России). Эта группировка причастна к терактам в Санкт-Петербурге в 2017 г.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании трех десятков террористов в четырех регионах страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных