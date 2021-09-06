ФСБ сообщила о предотвращении терактов ИГ в Ингушетии

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД, Росгвардией пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГИЛ, причастных к подготовке и совершению террористических преступлений в Республике Ингушетия. Задержаны четыре гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. Там пояснили, что двое задержанных дали «присягу» лидеру группировки, а еще двое согласились сотрудничать в преступлении.