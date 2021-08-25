ФСБ сообщила о задержании трех десятков террористов в четырех регионах страны

По данным российских спецслужб и следственных органов, базирующаяся в Средней Азии группировка «Катиба Таухид валь-Джихад» стоит за терактами на станциях Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт», совершенными в апреле 2017 г. В 2019 г. она внесена в единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими. За последние два года задержаны десятки и осуждены несколько членов «Катиба Таухид валь-Джихад», готовившие ряд терактов в различных местах России. В частности, в январе этого года уроженца Средней Азии, состоявшего в группировке, приговорили к 10 годам колонии за попытку совершить теракт на акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала летом 2020 г., осужденный также участвовал в финансировании терроризма и склонял других лиц к подобной деятельности.