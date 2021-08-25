ФСБ сообщила о задержании трех десятков террористов в четырех регионах страны
В Москве и еще трех регионах России задержали 31 члена ячеек группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена и признана террористической в России), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Члены ячейки переправляли рекрутов в зоны боевых действий, а также финансировали террористов в Сирии.
ФСБ провела задержания сторонников членов группировки совместно с МВД и Росгвардией в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, в частности, городе Канск Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области. «При задержании обнаружены и изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы «Катиба Таухид валь-Джихад», а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся при ведении противоправной деятельности», — добавили в ведомстве.
Личности задержанных ФСБ не раскрыла. Возбуждены уголовные дела
По данным российских спецслужб и следственных органов, базирующаяся в Средней Азии группировка «Катиба Таухид валь-Джихад» стоит за терактами на станциях Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт», совершенными в апреле 2017 г. В 2019 г. она внесена в единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими. За последние два года задержаны десятки и осуждены несколько членов «Катиба Таухид валь-Джихад», готовившие ряд терактов в различных местах России. В частности, в январе этого года уроженца Средней Азии, состоявшего в группировке, приговорили к 10 годам колонии за попытку совершить теракт на акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала летом 2020 г., осужденный также участвовал в финансировании терроризма и склонял других лиц к подобной деятельности.
«Катиба Таухид валь-Джихад» входит в также признанный террористическим и запрещенным в России сирийский альянс группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», изначально образовавшийся на основе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в 2017 г. в провинции Идлиб на севере Сирии. Сама «ан-Нусра» являлась филиалом «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России) в Сирии, основанным в 2012 г. с началом гражданской войны в этой стране.