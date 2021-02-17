Иностранца осудили на 10 лет за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

В пресс-службе добавили, что Разиков действовал под руководством одного из главарей организации. Он научился делать «коктейли Молотова» и собирался применить их на акции в поддержку Фургала. Мужчина был задержан в июле 2020 г. при перевозке средств поражения, подготовленных для совершения террористического акта.