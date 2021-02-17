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Иностранца осудили на 10 лет за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

Ведомости

Суд признал виновным гражданина одной из республик Центральной Азии в попытке совершить теракт на акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала летом 2020 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«1-й Восточный окружной военный суд признал Разикова С.Ф. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, из которых три года — в тюрьме, остальные — в колонии строго режима», — сообщила пресс-служба. 

В УФСБ рассказали, что осужденный являлся членом запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». По данным следствия, он участвовал в финансировании организации, склонял других к терроризму и сам готовился совершить теракт. 

В пресс-службе добавили, что Разиков действовал под руководством одного из главарей организации. Он научился делать «коктейли Молотова» и собирался применить их на акции в поддержку Фургала. Мужчина был задержан в июле 2020 г. при перевозке средств поражения, подготовленных для совершения террористического акта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных