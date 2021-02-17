Иностранца осудили на 10 лет за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала
Суд признал виновным гражданина одной из республик Центральной Азии в попытке совершить теракт на акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала летом 2020 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
«1-й Восточный окружной военный суд признал Разикова С.Ф. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, из которых три года — в тюрьме, остальные — в колонии строго режима», — сообщила пресс-служба.
В УФСБ рассказали, что осужденный являлся членом запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». По данным следствия, он участвовал в финансировании организации, склонял других к терроризму и сам готовился совершить теракт.
В пресс-службе добавили, что Разиков действовал под руководством одного из главарей организации. Он научился делать «коктейли Молотова» и собирался применить их на акции в поддержку Фургала. Мужчина был задержан в июле 2020 г. при перевозке средств поражения, подготовленных для совершения террористического акта.