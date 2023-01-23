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Политика

Лавров обвинил Киев в нанесении ущерба гражданской инфраструктуре Украины

Ведомости

Ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с тем, что киевская сторона размещает вооружение и системы ПВО в жилых районах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, и тому есть много подтверждений. Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелое вооружение, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах», – отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

14 января Минобороны сообщило о нанесении ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Тогда в оборонном ведомстве уточнили, что все цели были успешно поражены.

10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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