Лавров обвинил Киев в нанесении ущерба гражданской инфраструктуре Украины

«Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, и тому есть много подтверждений. Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелое вооружение, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах», – отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).