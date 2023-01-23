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Четыре населенных пункта в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Ведомости

Четыре населенных пункта обесточены из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела в приграничном районе Курской области со стороны украинских военных, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района. Зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский», – написал Старовойт.

По его словам, ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. 

Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на прошлой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных