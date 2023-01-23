Четыре населенных пункта в Курской области остались без света после обстрела ВСУ
Четыре населенных пункта обесточены из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела в приграничном районе Курской области со стороны украинских военных, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района. Зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский», – написал Старовойт.
По его словам, ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на прошлой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля.