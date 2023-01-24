Замминистра обороны Украины подал в отставку

Помимо этого, «Украинская правда» со ссылкой на источники также сообщила о том, что заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко написал заявление об увольнении с должности после того, как в конце 2022 г. он ездил в отпуск в Испанию. После этого Зеленский подписал указ, согласно которому чиновникам любого уровня запрещено выезжать за границу «с любой другой негосударственной целью».