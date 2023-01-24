Замминистра обороны Украины подал в отставку
Заместитель главы Минобороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства Украины.
«Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил освободить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания», – сказано в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что все слухи, связанные с закупкой продовольствия для украинских военнослужащих по завышенным ценам, являются необоснованными. Несмотря на это, увольнение Шаповалова «позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность во время дополнительных уточнений и возможных расследований», подчеркнули в ведомстве.
Ранее сегодня в отставку подал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По информации издания «Украинская правда», его место может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.
Накануне, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал масштабные кадровые изменения в системе управления страной. В частности, решения касаются «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе». Причину кадровых перестановок он не назвал.
Ранее издание «Украинская правда» сообщила, что в отставку также уйдут главы военно-городской администрации Сумской области Дмитрий Живицкий, Днепропетровской области Валентин Резниченко, Запорожской области Александр Старух и Херсонской области Ярослав Янушевич.
Помимо этого, «Украинская правда» со ссылкой на источники также сообщила о том, что заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко написал заявление об увольнении с должности после того, как в конце 2022 г. он ездил в отпуск в Испанию. После этого Зеленский подписал указ, согласно которому чиновникам любого уровня запрещено выезжать за границу «с любой другой негосударственной целью».