Замглавы офиса президента Украины подал в отставку
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту», – написал он.
Накануне, 23 января, Зеленский в вечернем обращении анонсировал масштабные кадровые изменения в системе управления страной. В частности, решения, по его словам, касаются «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе». Причину кадровых перестановок он не назвал.
Ранее издание «Украинская правда» сообщила, что место Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. По данным издания, в отставку также уйдут главы военно-городской администрации Сумской области Дмитрий Живицкий, Днепропетровской области Валентин Резниченко, Запорожской области Александр Старух и Херсонской области Ярослав Янушевич.
Помимо этого, «Украинская правда» со ссылкой на источники также сообщила о том, что заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко написал заявление об увольнении с должности после того, как в конце 2022 г. он ездил в отпуск в Испанию. После этого Зеленский подписал указ, согласно которому чиновникам любого уровня запрещено выезжать за границу «с любой другой негосударственной целью».
17 января заявление об увольнении подал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, позже в офисе президента Украины удовлетворили его просьбу. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал Арестович. Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). После этого Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился из-за того, что на него упала ракета, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию.
После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины – только по военным целям.