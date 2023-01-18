Лавров назвал причину взрыва в жилом доме в Днепропетровске

«Стало всем понятно, что украинская система ПВО вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному и гуманитарному праву расположились в жилых кварталах — и именно это послужило причиной того, что эта ракета системы ПВО стала причиной попадания в этот дом», — сказал он.