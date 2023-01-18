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Лавров назвал причину взрыва в жилом доме в Днепропетровске

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины были размещены в жилых кварталах, что и стало причиной трагедии в Днепропетровске, где в результате работы украинской ПВО обрушилась часть дома. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 г.

«Стало всем понятно, что украинская система ПВО вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному и гуманитарному праву расположились в жилых кварталах — и именно это послужило причиной того, что эта ракета системы ПВО стала причиной попадания в этот дом», — сказал он.

Лавров также добавил, что таких ситуаций за восемь лет с 2014 г. в Донбассе «было великое множество».

Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате происшествия погиб 41 человек, сообщил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился по причине падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. В военном командовании Украины опровергли эту информацию. 17 января Арестович признал ошибку и подал в отставку.

После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины — только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на заявления украинских властей, отметил, что трагедия стала следствием работы ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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