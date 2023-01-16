В Кремле прокомментировали падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске
Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Удары наносятся по военным объектам, добавил он.
«Российские Вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям - очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что собственно вот эта трагедия стала следствием действия контрракет и противовоздушной обороны», — ответил Песков на вопрос, есть ли комментария в Кремле по поводу того, что Украина возложила ответственность за удар по жилому дому в Днепре на Россию.
14 января вечером после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). Последствия происшествия в своем Telegram-канале опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился по причине падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что результате трагедии погибли 35 человек.
В Кремле неоднократно отрицали удары по жилым объектам Украины. Песков ранее подчеркнул, что российские военные не наносят удары по социальным объектам на территории Украины. По его словам, «этому уделяется особое внимание». Он также заявил, что спецоперация выполняет свои задачи, Вооруженные силы РФ поражают цели, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу» Украины.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.