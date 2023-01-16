В Кремле прокомментировали падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске

«Российские Вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям - очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что собственно вот эта трагедия стала следствием действия контрракет и противовоздушной обороны», — ответил Песков на вопрос, есть ли комментария в Кремле по поводу того, что Украина возложила ответственность за удар по жилому дому в Днепре на Россию.