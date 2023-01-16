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Политика

В Кремле прокомментировали падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске

Ведомости

Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Удары наносятся по военным объектам, добавил он.

«Российские Вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям - очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что собственно вот эта трагедия стала следствием действия контрракет и противовоздушной обороны», — ответил Песков на вопрос, есть ли комментария в Кремле по поводу того, что Украина возложила ответственность за удар по жилому дому в Днепре на Россию.

14 января вечером после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). Последствия происшествия в своем Telegram-канале опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился по причине падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что результате трагедии погибли 35 человек.

В Кремле неоднократно отрицали удары по жилым объектам Украины. Песков ранее подчеркнул, что российские военные не наносят удары по социальным объектам на территории Украины. По его словам, «этому уделяется особое внимание». Он также заявил, что спецоперация выполняет свои задачи, Вооруженные силы РФ поражают цели, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу» Украины.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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