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Песков заявил, что у Киева есть все возможности урегулировать конфликт

Ведомости

Власти Украины имеют все возможности урегулировать конфликт и избавить население страны от возможных страданий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло. Имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания возможные страдания населения», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, о каких требованиях идет речь, представитель Кремля ответил, что «сказал все, что мог, по этой теме».

Песков подчеркнул, что российские военные не наносят удары по социальным объектам на территории Украины. По его словам, «этому уделяется особое внимание». Он также заявил, что спецоперация выполняет свои задачи, Вооруженные силы (ВС) РФ поражают цели, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу» Украины.

Ранее сегодня Минобороны РФ подтвердило нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины 23 ноября. При этом в ведомстве уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. По словам представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все разрушения, о которых сообщали власти Украины и местные СМИ, связаны с падением ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах Киева. 

Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных