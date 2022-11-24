Песков заявил, что у Киева есть все возможности урегулировать конфликт
Власти Украины имеют все возможности урегулировать конфликт и избавить население страны от возможных страданий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло. Имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания возможные страдания населения», — сказал Песков.
На уточняющий вопрос журналистов, о каких требованиях идет речь, представитель Кремля ответил, что «сказал все, что мог, по этой теме».
Песков подчеркнул, что российские военные не наносят удары по социальным объектам на территории Украины. По его словам, «этому уделяется особое внимание». Он также заявил, что спецоперация выполняет свои задачи, Вооруженные силы (ВС) РФ поражают цели, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу» Украины.
Ранее сегодня Минобороны РФ подтвердило нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины 23 ноября. При этом в ведомстве уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. По словам представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все разрушения, о которых сообщали власти Украины и местные СМИ, связаны с падением ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах Киева.
Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
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