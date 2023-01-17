Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он и приложил к посту фото заявления.
Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате произошедшего погиб 41 человек, в том числе 4 детей, еще 79 человек пострадали, сообщили в офисе президента Украины.
После этого Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился из-за того, что на него упала ракета, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию, подчеркнув, что ракету никто не сбивал, она летела прямо в дом. Накануне, 16 января, Арестович признал, что допустил ошибку, и извинился.
После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины – только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал на это. В частности, 24 ноября 2022 г. он подчеркнул, что «этому уделяется особое внимание».