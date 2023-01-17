Газета
Политика

Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины

Ведомости

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он и приложил к посту фото заявления.

Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате произошедшего погиб 41 человек, в том числе 4 детей, еще 79 человек пострадали, сообщили в офисе президента Украины.

После этого Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился из-за того, что на него упала ракета, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию, подчеркнув, что ракету никто не сбивал, она летела прямо в дом. Накануне, 16 января, Арестович признал, что допустил ошибку, и извинился.

После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины – только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал на это. В частности, 24 ноября 2022 г. он подчеркнул, что «этому уделяется особое внимание». 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных