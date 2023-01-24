Кашеварова ушла с поста замруководителя центрального аппарата ЛДПР
Экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова покинула должность заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Подтверждаю, что я ушла с должности заместителя руководителя ЦА ЛДПР. Мирно, по-доброму. Мое решение вызвано тем, что я хочу Победы своей стране и своему народу и вкладывать туда всю себя. Мое искреннее желание – направить все, что у меня есть, на помощь людям, которые в ней нуждаются. Политическая история сейчас не про меня. Не хочу распылять добро на политическую борьбу», – написала она.
Ранее об ее уходе сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в партии. Эту же информацию подтвердили «Ведомостям». По словам собеседника агентства, Кашеварова покинула свой пост из-за загруженности на общественной работе, связанной с обменами военнопленными и освещением событий специальной военной операции на Украине.
Кашеварова стала заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР в ноябре прошлого года.
Она ушла с должности советника Володина в 2020 г. Она также является журналисткой и основательницей издания Daily Storm. В июне 2022 г. Кашеварова стала соведущей Александра Смола в новой общественно-политической передаче на «Первом канале» «РЭБ».