Кашеварова ушла с поста замруководителя центрального аппарата ЛДПР

«Подтверждаю, что я ушла с должности заместителя руководителя ЦА ЛДПР. Мирно, по-доброму. Мое решение вызвано тем, что я хочу Победы своей стране и своему народу и вкладывать туда всю себя. Мое искреннее желание – направить все, что у меня есть, на помощь людям, которые в ней нуждаются. Политическая история сейчас не про меня. Не хочу распылять добро на политическую борьбу», – написала она.