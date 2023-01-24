Газета
Политика

Кашеварова ушла с поста замруководителя центрального аппарата ЛДПР

Ведомости

Экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова покинула должность заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Подтверждаю, что я ушла с должности заместителя руководителя ЦА ЛДПР. Мирно, по-доброму. Мое решение вызвано тем, что я хочу Победы своей стране и своему народу и вкладывать туда всю себя. Мое искреннее желание – направить все, что у меня есть, на помощь людям, которые в ней нуждаются. Политическая история сейчас не про меня. Не хочу распылять добро на политическую борьбу», – написала она.

Ранее об ее уходе сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в партии. Эту же информацию подтвердили «Ведомостям». По словам собеседника агентства, Кашеварова покинула свой пост из-за загруженности на общественной работе, связанной с обменами военнопленными и освещением событий специальной военной операции на Украине.

Кашеварова стала заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР в ноябре прошлого года.

Она ушла с должности советника Володина в 2020 г. Она также является журналисткой и основательницей издания Daily Storm. В июне 2022 г. Кашеварова стала соведущей Александра Смола в новой общественно-политической передаче на «Первом канале» «РЭБ».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных