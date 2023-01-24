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Курский депутат сложил полномочия после видео с приветом из Мексики

Ведомости

Депутат Курской областной думы Максим Васильев сложил свои полномочия, написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию», – написал Старовойт.

3 января видео с отдыха депутата появилось в социальной сети «ВКонтакте». «За год отъехал на выходные праздники отдохнуть в дружественную нам Мексику. Погода отличная, люди приветливые, сервис чуть страдает, но зато цены радуют», – рассказал тогда Васильев.

Такое поведение депутата возмутило Старовойта, он пообещал провести с Васильевым беседу. «Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», – написал тогда глава региона.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, предложил Васильеву и его жене, тоже депутату, сдать свои мандаты. Он назвал видео проявлением «цинизма и бесчеловечности». «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал Турчак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных