Курский депутат сложил полномочия после видео с приветом из Мексики
Депутат Курской областной думы Максим Васильев сложил свои полномочия, написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию», – написал Старовойт.
3 января видео с отдыха депутата появилось в социальной сети «ВКонтакте». «За год отъехал на выходные праздники отдохнуть в дружественную нам Мексику. Погода отличная, люди приветливые, сервис чуть страдает, но зато цены радуют», – рассказал тогда Васильев.
Такое поведение депутата возмутило Старовойта, он пообещал провести с Васильевым беседу. «Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», – написал тогда глава региона.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, предложил Васильеву и его жене, тоже депутату, сдать свои мандаты. Он назвал видео проявлением «цинизма и бесчеловечности». «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал Турчак.