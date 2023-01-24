Курский депутат сложил полномочия после видео с приветом из Мексики

Такое поведение депутата возмутило Старовойта, он пообещал провести с Васильевым беседу. «Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», – написал тогда глава региона.