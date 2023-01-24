В доме бывшего вице-президента США Пенса нашли секретные документы

«Секретные документы были обнаружены в новом доме Пенса в Кармеле, штат Индиана, адвокатом Пенса после разоблачений о секретных материалах, обнаруженных в личном кабинете и резиденции президента Джо Байдена, сообщили источники. Об этой находке стало известно после того, как Пенс неоднократно заявлял, что в его распоряжении не было никаких секретных документов», – отмечает телеканал.