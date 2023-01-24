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Политика

В доме бывшего вице-президента США Пенса нашли секретные документы

Ведомости

В доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в Индиане обнаружили более десятка документов под грифом «секретно», передает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«Секретные документы были обнаружены в новом доме Пенса в Кармеле, штат Индиана, адвокатом Пенса после разоблачений о секретных материалах, обнаруженных в личном кабинете и резиденции президента Джо Байдена, сообщили источники. Об этой находке стало известно после того, как Пенс неоднократно заявлял, что в его распоряжении не было никаких секретных документов», – отмечает телеканал.

Пенс попросил своего адвоката провести обыск в его доме из-за чрезмерной осторожности, и адвокат начал просматривать четыре коробки, хранящиеся в доме Пенса на прошлой неделе. Он обнаружил небольшое количество документов с секретными пометками, сообщили источники.

По их словам, адвокат Пенса немедленно предупредил национальный архив. Они, в свою очередь, проинформировали министерство юстиции США.

«Вице-президент Пенс не знал о существовании конфиденциальных или засекреченных документов в своей личной резиденции», – заявил представитель Пенса Грег Джейкоб. Он подчеркнул, что Пенс понимает высокую важность защиты конфиденциальной и засекреченной информации и готов в полной мере сотрудничать с национальным архивом, а также оказывать содействие возможному расследованию.

10 января стало известно о первой порции найденных у Байдена засекреченных документов. Юристы президента обнаружили еще в ноябре почти десять файлов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.) в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне.

Как отметил телеканал CNN, документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами. Сам Байден заявил, что не знает содержания найденных секретных документов.

12 января Белый дом сообщил об обнаружении нескольких документов с пометкой «секретно» в гараже дома главы государства в Уилмингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных