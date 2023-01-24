В доме бывшего вице-президента США Пенса нашли секретные документы
В доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в Индиане обнаружили более десятка документов под грифом «секретно», передает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
«Секретные документы были обнаружены в новом доме Пенса в Кармеле, штат Индиана, адвокатом Пенса после разоблачений о секретных материалах, обнаруженных в личном кабинете и резиденции президента Джо Байдена, сообщили источники. Об этой находке стало известно после того, как Пенс неоднократно заявлял, что в его распоряжении не было никаких секретных документов», – отмечает телеканал.
Пенс попросил своего адвоката провести обыск в его доме из-за чрезмерной осторожности, и адвокат начал просматривать четыре коробки, хранящиеся в доме Пенса на прошлой неделе. Он обнаружил небольшое количество документов с секретными пометками, сообщили источники.
По их словам, адвокат Пенса немедленно предупредил национальный архив. Они, в свою очередь, проинформировали министерство юстиции США.
«Вице-президент Пенс не знал о существовании конфиденциальных или засекреченных документов в своей личной резиденции», – заявил представитель Пенса Грег Джейкоб. Он подчеркнул, что Пенс понимает высокую важность защиты конфиденциальной и засекреченной информации и готов в полной мере сотрудничать с национальным архивом, а также оказывать содействие возможному расследованию.
10 января стало известно о первой порции найденных у Байдена засекреченных документов. Юристы президента обнаружили еще в ноябре почти десять файлов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.) в его офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Пенсильванском университете имени Байдена в Вашингтоне.
Как отметил телеканал CNN, документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании, а датированы они периодом 2013–2016 гг., когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами. Сам Байден заявил, что не знает содержания найденных секретных документов.
12 января Белый дом сообщил об обнаружении нескольких документов с пометкой «секретно» в гараже дома главы государства в Уилмингтоне.