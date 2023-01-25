Песков заявил, что Путин и Зеленский не общались несколько лет

Предполагалось, что встреча двух лидеров может состояться на саммите G20, который прошел в ноябре 2022 г. на Бали. В частности, агентство Bloomberg писало, что если участие Путина в саммите подтвердится, то такая встреча не исключена. Позже в МИД РФ заявили, что контакты президентов России и Украины на саммите G20 не планируются.