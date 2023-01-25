Песков заявил, что Путин и Зеленский не общались несколько лет
Президент РФ Владимир Путин не общался с украинским лидером Владимиром Зеленским последние несколько лет. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«РИА Новости» поинтересовались у Пескова, верно ли утверждение, что Путин и Зеленский не общались уже несколько лет. На этот вопрос представитель Кремля ответил утвердительно.
«Верно», — сказал он.
В предыдущий раз Путин и Зеленский встречались лично в 2019 г. в рамках «нормандского формата» в Париже. Тогда российский лидер провел двусторонние переговоры не только с Зеленским, но и с президентом Франции Эммануэлем Макроном и и на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
После этого Путин общался с Зеленским только по телефону. Как следует из информации на сайте Кремля, президенты РФ и Украины созванивались в феврале и июле 2020 г., после этого контактов больше не было.
Предполагалось, что встреча двух лидеров может состояться на саммите G20, который прошел в ноябре 2022 г. на Бали. В частности, агентство Bloomberg писало, что если участие Путина в саммите подтвердится, то такая встреча не исключена. Позже в МИД РФ заявили, что контакты президентов России и Украины на саммите G20 не планируются.
В итоге встреча так и не состоялась. Российскую делегацию на саммите представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, а Зеленский выступил на G20 по видеосвязи.