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Песков заявил, что Путин и Зеленский не общались несколько лет

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не общался с украинским лидером Владимиром Зеленским последние несколько лет. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РИА Новости» поинтересовались у Пескова, верно ли утверждение, что Путин и Зеленский не общались уже несколько лет. На этот вопрос представитель Кремля ответил утвердительно.

«Верно», — сказал он.

В предыдущий раз Путин и Зеленский встречались лично в 2019 г. в рамках «нормандского формата» в Париже. Тогда российский лидер провел двусторонние переговоры не только с Зеленским, но и с президентом Франции Эммануэлем Макроном и и на тот момент канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 

После этого Путин общался с Зеленским только по телефону. Как следует из информации на сайте Кремля, президенты РФ и Украины созванивались в феврале и июле 2020 г., после этого контактов больше не было.

Предполагалось, что встреча двух лидеров может состояться на саммите G20, который прошел в ноябре 2022 г. на Бали. В частности, агентство Bloomberg писало, что если участие Путина в саммите подтвердится, то такая встреча не исключена. Позже в МИД РФ заявили, что контакты президентов России и Украины на саммите G20 не планируются.

В итоге встреча так и не состоялась. Российскую делегацию на саммите представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, а Зеленский выступил на G20 по видеосвязи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных