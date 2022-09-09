В МИДе заявили об отсутствии планов на встречу Путина с Зеленским на G20

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для разговора Путина и Зеленского нет. В начале сентября он отметил, что для встречи двух лидеров нужно «построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне». Песков подчеркнул, что проводить «встречу ради встречи» смысла нет.