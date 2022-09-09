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В МИДе заявили об отсутствии планов на встречу Путина с Зеленским на G20

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока что не планируют встречаться на саммите G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы российского МИДа Андрея Руденко.

«Нет, [встреча президентов РФ и Украины не планируется]», — сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В августе президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg сообщил, что Путин планирует участвовать в саммите G20 очно. Тогда агентство допустило, что на мероприятии может произойти встреча Путина с Зеленским, поскольку ранее украинского лидера также пригласили на саммит. В августе посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в организации встречи двух президентов.

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для разговора Путина и Зеленского нет. В начале сентября он отметил, что для встречи двух лидеров нужно «построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне». Песков подчеркнул, что проводить «встречу ради встречи» смысла нет.

Кроме того, в Кремле до сих пор не сообщили, в каком формате Путин примет участие в саммите G20. По словам Песков, решение о поездке будет зависеть от фактора безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных