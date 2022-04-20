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Песков прокомментировал предложение Израиля по встрече Путина и Зеленского

Ведомости

Израильская сторона уже не раз предлагала свою помощь в организации встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, действительно израильская сторона не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу. И мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сегодня посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил о готовности страны принять встречу лидеров России и Украины. «С удовольствием примем встречу в Иерусалиме», — подчеркнул посол. Он отметил, что для Израиля проведение такого рода переговоров было бы «большой честью». Дипломат также предложил проводить в Израиле дальнейшие встречи российской и украинской делегаций.

Организовать встречу лидеров государств также предлагали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Песков, в свою очередь, не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть подготовлена, чтобы «принести результат», то есть до этого стороны должны согласовать конкретные договоренности, чего до сих пор не произошло.

Ранее по теме: Израиль подтвердил готовность принять встречу Путина и Зеленского
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных