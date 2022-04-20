Песков прокомментировал предложение Израиля по встрече Путина и Зеленского
Израильская сторона уже не раз предлагала свою помощь в организации встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, действительно израильская сторона не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу. И мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сегодня посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил о готовности страны принять встречу лидеров России и Украины. «С удовольствием примем встречу в Иерусалиме», — подчеркнул посол. Он отметил, что для Израиля проведение такого рода переговоров было бы «большой честью». Дипломат также предложил проводить в Израиле дальнейшие встречи российской и украинской делегаций.
Организовать встречу лидеров государств также предлагали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Песков, в свою очередь, не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть подготовлена, чтобы «принести результат», то есть до этого стороны должны согласовать конкретные договоренности, чего до сих пор не произошло.