Песков прокомментировал предложение Израиля по встрече Путина и Зеленского

Организовать встречу лидеров государств также предлагали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Песков, в свою очередь, не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть подготовлена, чтобы «принести результат», то есть до этого стороны должны согласовать конкретные договоренности, чего до сих пор не произошло.