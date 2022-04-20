Израиль подтвердил готовность принять встречу Путина и Зеленского
Израильская сторона подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
По его словам, израильская сторона готова принять возможную встречу, однако решение по этому вопросу остается за Путиным и Зеленским. «С удовольствием примем встречу в Иерусалиме», — подчеркнул Бен Цви. Он отметил, что для Израиля проведение такого рода переговоров было бы «большой честью».
«Готовы и делегации [России и Украины] принимать. То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», — пояснил дипломат, добавив, что лидеры Израиля и России продолжают регулярные контакты. «Когда будет следующий контакт, пока не могу точно сказать», — добавил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что по телефону пригласил Путина на переговоры в Венгрию. В них должны принять участие Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц. «Ответ был положительным, но президент России сказал, что для этого есть определенные условия. Я не могу вести переговоры о выполнении этих условий – президенты России и Украины должны согласовать их», — отметил Орбан.
Свою помощь в организации встречи лидеров России и Украины предлагал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. До этого в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а в Стамбуле 29 марта встретились российская и украинская делегации.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть подготовлена, чтобы «принести результат».