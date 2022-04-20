Израиль подтвердил готовность принять встречу Путина и Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что по телефону пригласил Путина на переговоры в Венгрию. В них должны принять участие Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц. «Ответ был положительным, но президент России сказал, что для этого есть определенные условия. Я не могу вести переговоры о выполнении этих условий – президенты России и Украины должны согласовать их», — отметил Орбан.