Орбан предложил Путину провести переговоры с Зеленским в Венгрии

«Ответ был положительным, но президент России сказал, что для этого есть определенные условия. Я не могу вести переговоры о выполнении этих условий – президенты России и Украины должны согласовать их», — отметил Орбан. Также премьер-министр Венгрии призвал Путина «немедленно объявить о прекращении огня».