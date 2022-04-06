Орбан предложил Путину провести переговоры с Зеленским в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по телефону пригласил президента России Владимира Путина на переговоры в Венгрию, передает Reuters. В переговорах должны принять участие и президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.
«Ответ был положительным, но президент России сказал, что для этого есть определенные условия. Я не могу вести переговоры о выполнении этих условий – президенты России и Украины должны согласовать их», — отметил Орбан. Также премьер-министр Венгрии призвал Путина «немедленно объявить о прекращении огня».
Пресс-служба Кремля по итогам переговоров с Орбаном сообщила, что Путин обсудил с венгерским премьер-министром двусторонние отношения, рассказал о российско-украинских переговорах и дал оценку провокации в украинской Буче. О приглашении на переговоры в сообщении не говорится.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести встречу президентов России и Украины в своей стране. До этого в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а в Стамбуле 29 марта встретились российская и украинская делегации.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть подготовлена, чтобы принести результат.