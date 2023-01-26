Захар Прилепин отправился в зону спецоперации

«Горжусь тем, что мой соратник и товарищ, сопредседатель партии Захар Прилепин принял такое решение. Он пополнит ряды членов нашей партии, которые по зову сердца уже выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Его поступок – отличный пример для подражания для всех российских патриотов и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину», – сказал Миронов, передает пресс-служба партии «Справедливая Россия – За правду».