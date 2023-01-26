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Захар Прилепин отправился в зону спецоперации

Ведомости

Сопредседатель фракции «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепил отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил председатель партии Сергей Миронов.

«Горжусь тем, что мой соратник и товарищ, сопредседатель партии Захар Прилепин принял такое решение. Он пополнит ряды членов нашей партии, которые по зову сердца уже выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Его поступок – отличный пример для подражания для всех российских патриотов и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину», – сказал Миронов, передает пресс-служба партии «Справедливая Россия – За правду».

Председатель фракции отметил, что всего добровольцами записались 70 партийных лидеров разного уровня. Миронов напомнил, что у Прилепина есть боевой опыт в ОМОНе. С 2014 г. сопредседатель партии участвовал в боевых действиях в составе подразделений ДНР, а также доставлял гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса. Сообщается, что сейчас Прилепин будет проходить службу в подразделениях Росгвардии.

Миронов также отметил, что Прилепин стал третьим членом президиума центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду», ушедшим в зону спецоперации. Сейчас в СВО участвуют руководитель аппарата партийной фракции в Госдуме Руслан Татаринов и секретарь президиума по вопросам патриотического воспитания Александр Дворкин.

Прилепин писатель и общественно-политический деятель. Осенью 2019 г. создал общественное движение «За правду». С 2020 г. стал председателем одноименной партии. С 2021 г. является сопредседателем фракции «Справедливая Россия – За правду». К его работам относятся «Обитель», «Черная обезьяна», «Ополченский романс», «Семь жизней» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных