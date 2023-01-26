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В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности на полмесяца

Ведомости

«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 10 февраля 2023 г., передает пресс-служба правительства города.

«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 26 января 2023 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 г.», – говорится в сообщении.

Ранее высокий уровень террористической опасности продлевался 11 января.

В начале января в городе несколько раз работали системы противовоздушной обороны (ПВО). 2 января губернатор города Михаил Развожаев сообщил о двух сбитых над морем украинских беспилотниках. 4 января системы ПВО сбили еще два БПЛА над морем в районе Бельбека. Также беспилотник был ликвидирован 7 января над Северным молом, писал губернатор Севастополя. 

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Некоторые из этих регионов регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных