В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности на полмесяца
«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 10 февраля 2023 г., передает пресс-служба правительства города.
«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 26 января 2023 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 г.», – говорится в сообщении.
Ранее высокий уровень террористической опасности продлевался 11 января.
В начале января в городе несколько раз работали системы противовоздушной обороны (ПВО). 2 января губернатор города Михаил Развожаев сообщил о двух сбитых над морем украинских беспилотниках. 4 января системы ПВО сбили еще два БПЛА над морем в районе Бельбека. Также беспилотник был ликвидирован 7 января над Северным молом, писал губернатор Севастополя.
19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Некоторые из этих регионов регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.