Чемезов опроверг сообщения о нехватке снарядов ВС России
Заявления о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, — это полная ерунда. По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков», — отметил Чемезов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в ходе спецоперации действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.
В сентябре 2022 г. газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки написала, что Россия якобы закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у Северной Кореи. При этом неназванный чиновник правительства США рассказал газете, что помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов Россия попытается закупить у КНДР дополнительную технику. Об этом же написало агентство Associated Press.
Российские и иранские власти также неоднократно отрицали сообщения о якобы поставках России беспилотников иранского производства для использования их в ходе спецоперации. В августе об этом писала газета The Washington Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, назвал ее «информационным вбросом».