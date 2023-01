Чемезов опроверг сообщения о нехватке снарядов ВС России

В сентябре 2022 г. газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки написала, что Россия якобы закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у Северной Кореи. При этом неназванный чиновник правительства США рассказал газете, что помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов Россия попытается закупить у КНДР дополнительную технику. Об этом же написало агентство Associated Press.