Чемезов опроверг сообщения о нехватке снарядов ВС России

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, — это полная ерунда. По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков», — отметил Чемезов (цитата по «РИА Новости»).