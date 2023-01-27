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Чемезов опроверг сообщения о нехватке снарядов ВС России

Ведомости

Заявления о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, — это полная ерунда. По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков», — отметил Чемезов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в ходе спецоперации действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.

В сентябре 2022 г. газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки написала, что Россия якобы закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у Северной Кореи. При этом неназванный чиновник правительства США рассказал газете, что помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов Россия попытается закупить у КНДР дополнительную технику. Об этом же написало агентство Associated Press.

Российские и иранские власти также неоднократно отрицали сообщения о якобы поставках России беспилотников иранского производства для использования их в ходе спецоперации. В августе об этом писала газета The Washington Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, назвал ее «информационным вбросом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных