Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России иранских дронов

«Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников в Россию. Как водится, все в стиле highly likely (в переводе с англ. "весьма вероятно". — Прим. “Ведомостей”). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — сказал Лавров.