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Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России иранских дронов

Ведомости

Западные страны утверждают, что Россия якобы получает иранские беспилотники, однако фактов они привести не могут и не пытаются. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников в Россию. Как водится, все в стиле highly likely (в переводе с англ. "весьма вероятно". — Прим. “Ведомостей”). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — сказал Лавров.

В декабре об отсутствии задокументированных доказательств у властей Украины якобы поставок России иранских беспилотников говорил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Киев так и не предоставил Тегерану документов об использовании российскими военными иранских БПЛА. Обвинения в адрес РФ постпред назвал надуманными и призвал секретариат ООН не поддаваться давлению Запада.

Российские и иранские власти неоднократно отрицали сообщения о якобы поставках России беспилотников иранского производства для использования их в ходе спецоперации. В августе об этом писала газета The Washington Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, назвал ее «информационным вбросом».

17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В ответ Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. 

20 октября ЕС ввел санкции за возможные поставки иранских беспилотников в отношении производителя вооружения Shahed Aviation Industries и троих генералов из республики. В российском МИДе назвали обвинения «притянутыми за уши».

В конце декабря в МИД Ирана вновь подчеркнули, что республика не принимает участия в конфликте, а также отвергли обвинения Киева в поставках оружия иранского производства России. В дипмиссии добавили, что готовы содействовать установлению мира на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных