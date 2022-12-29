Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России иранских дронов
Западные страны утверждают, что Россия якобы получает иранские беспилотники, однако фактов они привести не могут и не пытаются. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников в Россию. Как водится, все в стиле highly likely (в переводе с англ. "весьма вероятно". — Прим. “Ведомостей”). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — сказал Лавров.
В декабре об отсутствии задокументированных доказательств у властей Украины якобы поставок России иранских беспилотников говорил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Киев так и не предоставил Тегерану документов об использовании российскими военными иранских БПЛА. Обвинения в адрес РФ постпред назвал надуманными и призвал секретариат ООН не поддаваться давлению Запада.
Российские и иранские власти неоднократно отрицали сообщения о якобы поставках России беспилотников иранского производства для использования их в ходе спецоперации. В августе об этом писала газета The Washington Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, назвал ее «информационным вбросом».
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В ответ Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.
20 октября ЕС ввел санкции за возможные поставки иранских беспилотников в отношении производителя вооружения Shahed Aviation Industries и троих генералов из республики. В российском МИДе назвали обвинения «притянутыми за уши».
В конце декабря в МИД Ирана вновь подчеркнули, что республика не принимает участия в конфликте, а также отвергли обвинения Киева в поставках оружия иранского производства России. В дипмиссии добавили, что готовы содействовать установлению мира на Украине.