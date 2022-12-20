Небензя назвал надуманными обвинения России в применении иранских беспилотников

17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В ответ Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани также отверг передачу иранских дронов России.