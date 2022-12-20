Небензя назвал надуманными обвинения России в применении иранских беспилотников
Обвинения России в использовании иранских беспилотников надуманны, Секретариат ООН не должен поддаваться давлению Запада и соглашаться на расследование якобы имевших место случаев применения Россией иранских дронов. Такое заявление сделал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
В ходе заседания заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло сообщила, что Украина, Франция, Германия, Великобритания и США направили Секретариату ООН письма по иранским беспилотникам и попросили провести инспекцию на Украине.
«Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и идти на нарушение Устава ООН», — сказал Небензя (цитата по ТАСС). По его словам, любые результаты подобных расследований не будут иметь юридической силы.
Небензя добавил, что обвинения в адрес России носят «абсолютно надуманный, искусственный характер». Постпред при ООН указал на отсутствие задокументированных доказательств у властей Украины. Он отметил, что Киев так и не предоставил Тегерану документов об использовании российскими военными иранских БПЛА.
Российские и иранские власти неоднократно отрицали поставки России беспилотников иранского производства для использования их в ходе спецоперации. В августе The Washington Post писала о поставках иранских дронов в Вооруженные силы РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение, назвал его «информационным вбросом».
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В ответ Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани также отверг передачу иранских дронов России.
20 октября ЕС ввел санкции за возможные поставки иранских беспилотников в отношении производителя вооружения Shahed Aviation Industries и трех генералов из республики. В российском МИДе назвали обвинения «притянутыми за уши».