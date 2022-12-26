МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными
Иран считает угрозы со стороны Украины безответственной риторикой, заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канаани.
«Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства. Вновь подчеркиваю: мы не принимаем участия в конфликте на Украине и готовы помочь решению кризиса и установлению мира в этой стран», — цитирует дипломата пресс-служба МИДа.
Канаани подчеркнул, что Багдад считает безответственной «угрожающую риторику», от какого бы органа она ни исходила, и возлагает ответственность за юридические и политические последствия таких заявлений на правительство Украины.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на прошлой неделе заявил, что в иранском вопросе необходимо уйти от «неработающих санкций» и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Российские и иранские власти неоднократно отрицали поставки России беспилотников иранского производства для использования их в ходе спецоперации. В августе The Washington Post писала о поставках иранских дронов в Вооруженные силы РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение, назвал его «информационным вбросом».
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В ответ Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани также отверг передачу иранских дронов России.