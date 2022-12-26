МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными

«Обвинение одних, других, Ирана не поможет Украине, ее народу и руководству. Мы отвергаем обвинения украинского руководства. Вновь подчеркиваю: мы не принимаем участия в конфликте на Украине и готовы помочь решению кризиса и установлению мира в этой стран», — цитирует дипломата пресс-служба МИДа.