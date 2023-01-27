Россия и Белоруссия ратифицировали соглашение о взаимном признании виз

Согласно документу, иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, могут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Режим взаимного признания виз будет распространяться и на тех, у кого есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в России или Белоруссии.