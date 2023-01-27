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Россия и Белоруссия ратифицировали соглашение о взаимном признании виз

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения о признании виз, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, могут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Режим взаимного признания виз будет распространяться и на тех, у кого есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в России или Белоруссии.

При этом любая из сторон сможет отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранца, «если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством».

27 октября 2022 г. Ирландия ужесточила правила въезда для граждан России и Белоруссии, исключив страны из списка тех, чьим гражданам разрешено въезжать в Ирландию для краткосрочного пребывания с действующей британской визой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных