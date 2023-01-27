Россия и Белоруссия ратифицировали соглашение о взаимном признании виз
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения о признании виз, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, могут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Режим взаимного признания виз будет распространяться и на тех, у кого есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в России или Белоруссии.
При этом любая из сторон сможет отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранца, «если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством».
27 октября 2022 г. Ирландия ужесточила правила въезда для граждан России и Белоруссии, исключив страны из списка тех, чьим гражданам разрешено въезжать в Ирландию для краткосрочного пребывания с действующей британской визой.