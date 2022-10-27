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Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов

Ведомости

Ирландия ужесточила правила въезда для граждан России и Белоруссии, исключив страны из списка тех, чьим гражданам разрешено въезжать в Ирландию для краткосрочного пребывания с действующей британской визой, передает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В сообщении говорится, что теперь россиянам и белорусам для посещения Ирландии необходимо получить национальную визу. Компания VFS Global, которая является визовым провайдером Ирландии в России, поясняет, что подать документы на туристическую визу в можно за три месяца до предполагаемой поездки. Срок рассмотрения документов составляет от пяти дней до шести недель.

«Ирландская виза для однократного въезда обойдется в 60 евро, для многократного – 100 евро. Плюс взымается сервисный сбор в размере 42,88 евро», — уточнили в АТОР.

В сентябре Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от россиян на визы, поданные в третьих странах. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон. По ее словам, страны ЕС должны отказывать в визовых заявках россиянам, которые находятся в третьих странах, за пределами России. «В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — подчеркнула она.

Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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