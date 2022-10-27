Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов
Ирландия ужесточила правила въезда для граждан России и Белоруссии, исключив страны из списка тех, чьим гражданам разрешено въезжать в Ирландию для краткосрочного пребывания с действующей британской визой, передает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В сообщении говорится, что теперь россиянам и белорусам для посещения Ирландии необходимо получить национальную визу. Компания VFS Global, которая является визовым провайдером Ирландии в России, поясняет, что подать документы на туристическую визу в можно за три месяца до предполагаемой поездки. Срок рассмотрения документов составляет от пяти дней до шести недель.
«Ирландская виза для однократного въезда обойдется в 60 евро, для многократного – 100 евро. Плюс взымается сервисный сбор в размере 42,88 евро», — уточнили в АТОР.
В сентябре Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от россиян на визы, поданные в третьих странах. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон. По ее словам, страны ЕС должны отказывать в визовых заявках россиянам, которые находятся в третьих странах, за пределами России. «В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — подчеркнула она.
Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.
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