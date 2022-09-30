ЕК рекомендовала отказывать россиянам в визе при подаче заявки в третьих странах
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от россиян на визы, поданные в третьих странах, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.
По словам Юханссон, страны ЕС должны отказывать в визовых заявках россиянам, которые находятся в третьих странах, за пределами России. «В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).
Помимо этого страны ЕС должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности. «Эти руководящие принципы призывают консульства и пограничные органы государств-членов применять более высокий уровень проверок безопасности», — пояснила еврокомиссар.
Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.
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