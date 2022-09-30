Власти Норвегии предупредили о возможном закрытии границы с Россией
Норвегия может последовать примеру Финляндии и закрыть границу для российских туристов, однако пока такое решение не принято, сообщила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмили Энгер Мель.
«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная», – приводятся ее слова на сайте норвежского правительства.
Она также напомнила, что Норвегия ужесточила еще в мае выдачу виз россиянам, и с тех пор туристические визы им практически не выдавались, однако объявленная в России частичная мобилизация, по ее мнению, повышает риски незаконного пересечения норвежско-российской границы. Норвежская погранслужба усилила наблюдение на границе с Россией, протяженность которой составляет 198 км.
Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов до особого распоряжения правительства с сегодняшнего дня – 30 сентября. Россияне по-прежнему могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам или для учебы. Дипломаты относятся к особым группам. Премьер-министр страны Санна Марин ранее отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.
Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.
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