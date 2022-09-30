Власти Норвегии предупредили о возможном закрытии границы с Россией

Она также напомнила, что Норвегия ужесточила еще в мае выдачу виз россиянам, и с тех пор туристические визы им практически не выдавались, однако объявленная в России частичная мобилизация, по ее мнению, повышает риски незаконного пересечения норвежско-российской границы. Норвежская погранслужба усилила наблюдение на границе с Россией, протяженность которой составляет 198 км.