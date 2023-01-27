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Путин обсудил с Совбезом вопросы границы шельфа России в Северном Ледовитом океане

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членами Совета безопасности обсудить вопросы внешней границы континентального шельфа страны в Северном Ледовитом океане, передает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», – объявил президент.

В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Неделю назад президент провел совещание с членами Совета безопасности и обсудил с ними ход специальной военной операции на Украине. В ходе совещания выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он рассказал участникам совещания о посещении штаба операции в начале недели, отметили в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных