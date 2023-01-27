Путин обсудил с Совбезом вопросы границы шельфа России в Северном Ледовитом океане
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членами Совета безопасности обсудить вопросы внешней границы континентального шельфа страны в Северном Ледовитом океане, передает пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», – объявил президент.
В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Неделю назад президент провел совещание с членами Совета безопасности и обсудил с ними ход специальной военной операции на Украине. В ходе совещания выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он рассказал участникам совещания о посещении штаба операции в начале недели, отметили в Кремле.