Путин обсудил с Совбезом вопросы границы шельфа России в Северном Ледовитом океане

Неделю назад президент провел совещание с членами Совета безопасности и обсудил с ними ход специальной военной операции на Украине. В ходе совещания выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он рассказал участникам совещания о посещении штаба операции в начале недели, отметили в Кремле.