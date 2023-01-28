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В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000

Ведомости

В Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш во время учений, передает телеканал NDTV.

По сообщениям телеканала, один самолет потерпел крушение в Морене в штате Мадхья-Прадеш, другой, как полагают, упал в 100 км от города Бхаратпур в Раджастане. По словам источников в министерстве обороны, у Су-30 было два пилота, в то время как у Mirage 2000 – один пилот.

Два пилота уже находятся в безопасности после того, как им удалось катапультироваться. Они получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. К месту, где находится третий пилот, вылетел вертолет ВВС.

Министр обороны Раджнатх Сингх был проинформирован главнокомандующим ВВС Индии о крушении двух самолетов, сообщило информационное агентство PTI. Главный министр штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чоухан написал в Twitter: «Новости о крушении самолетов Sukhoi-30 и Mirage-2000 ВВС близ Колараса в Морене очень печальны. Я поручил местной администрации сотрудничать с Военно-воздушными силами в проведении оперативных спасательных работ. Я молюсь Богу, чтобы пилоты самолетов были в безопасности».

15 января пассажирский самолет ATR 72, направлявшийся в Покхару из столицы Непала Катманду, потерпел крушение при посадке, он упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары.

Все находившиеся на борту 72 человека, включая четырех членов экипажа, погибли. Посольство РФ в Непале подтвердило гибель четверых россиян, которые летели этим рейсом. Как уточнили в пресс-службе СК, ими были две женщины и двое мужчин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных