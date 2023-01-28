В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000

По сообщениям телеканала, один самолет потерпел крушение в Морене в штате Мадхья-Прадеш, другой, как полагают, упал в 100 км от города Бхаратпур в Раджастане. По словам источников в министерстве обороны, у Су-30 было два пилота, в то время как у Mirage 2000 – один пилот.