В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000
В Индии истребители Су-30 и Mirage 2000 потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш во время учений, передает телеканал NDTV.
По сообщениям телеканала, один самолет потерпел крушение в Морене в штате Мадхья-Прадеш, другой, как полагают, упал в 100 км от города Бхаратпур в Раджастане. По словам источников в министерстве обороны, у Су-30 было два пилота, в то время как у Mirage 2000 – один пилот.
Два пилота уже находятся в безопасности после того, как им удалось катапультироваться. Они получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. К месту, где находится третий пилот, вылетел вертолет ВВС.
Министр обороны Раджнатх Сингх был проинформирован главнокомандующим ВВС Индии о крушении двух самолетов, сообщило информационное агентство PTI. Главный министр штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чоухан написал в Twitter: «Новости о крушении самолетов Sukhoi-30 и Mirage-2000 ВВС близ Колараса в Морене очень печальны. Я поручил местной администрации сотрудничать с Военно-воздушными силами в проведении оперативных спасательных работ. Я молюсь Богу, чтобы пилоты самолетов были в безопасности».
15 января пассажирский самолет ATR 72, направлявшийся в Покхару из столицы Непала Катманду, потерпел крушение при посадке, он упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары.
Все находившиеся на борту 72 человека, включая четырех членов экипажа, погибли. Посольство РФ в Непале подтвердило гибель четверых россиян, которые летели этим рейсом. Как уточнили в пресс-службе СК, ими были две женщины и двое мужчин.