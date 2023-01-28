Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году
Генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчиненным призвал подготовиться к возможной войне с КНР в 2025 г., передает телеканал NBC. Подлинность записки подтверждена.
«Я надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 г.», – написал он. Минихан считает, что поскольку и на Тайване, и в США в 2024 г. состоятся президентские выборы, Вашингтон будет «отвлечен» и у председателя КНР Си Цзиньпина будет возможность действовать на Тайване.
Он также изложил свои цели по подготовке, включая создание «укрепленной, готовой, интегрированной и гибкой маневренной группировке объединенных сил, готовой сражаться и побеждать близ Тайваня. В течение февраля он призвал всех отработать стрельбу по семиметровым мишеням, обновить свои контакты для чрезвычайных ситуаций, а также усложнить тренировки.
Записка адресована всем командирам авиагрупп в американских ВВС, им поручено доложить до 28 февраля обо всех ключевых усилиях по подготовке к сражениям с китайской армией.
«Стратегия национальной обороны ясно показывает, что Китай является главной проблемой для министерства, и мы по-прежнему сосредоточены на совместной работе с союзниками и партнерами для сохранения мирного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – заявил пресс-секретарь минобороны Патрик Райдер.
Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая». Тайваньское министерство также начало сообщать о маневрах армии Китая в районе острова.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.