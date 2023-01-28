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Политика

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

Ведомости

Генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчиненным призвал подготовиться к возможной войне с КНР в 2025 г., передает телеканал NBC. Подлинность записки подтверждена.

«Я надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 г.», – написал он. Минихан считает, что поскольку и на Тайване, и в США в 2024 г. состоятся президентские выборы, Вашингтон будет «отвлечен» и у председателя КНР Си Цзиньпина будет возможность действовать на Тайване.

Он также изложил свои цели по подготовке, включая создание «укрепленной, готовой, интегрированной и гибкой маневренной группировке объединенных сил, готовой сражаться и побеждать близ Тайваня. В течение февраля он призвал всех отработать стрельбу по семиметровым мишеням, обновить свои контакты для чрезвычайных ситуаций, а также усложнить тренировки.

Записка адресована всем командирам авиагрупп в американских ВВС, им поручено доложить до 28 февраля обо всех ключевых усилиях по подготовке к сражениям с китайской армией.

«Стратегия национальной обороны ясно показывает, что Китай является главной проблемой для министерства, и мы по-прежнему сосредоточены на совместной работе с союзниками и партнерами для сохранения мирного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – заявил пресс-секретарь минобороны Патрик Райдер.

Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая». Тайваньское министерство также начало сообщать о маневрах армии Китая в районе острова.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных