Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году

«Я надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 г.», – написал он. Минихан считает, что поскольку и на Тайване, и в США в 2024 г. состоятся президентские выборы, Вашингтон будет «отвлечен» и у председателя КНР Си Цзиньпина будет возможность действовать на Тайване.